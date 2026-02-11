Partizan gradi budućnost: Klub potpisao nove stipendijske i profesionalne ugovore sa mladim igračima

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da je potpisao nove stipendijske i profesionalne ugovore sa mladim igračima “crno-belih”.

“Fudbalski klub Partizan ostaje dosledan svojoj strategiji razvoja i afirmacije mladih igrača, potvrđujući još jednom da je budućnost kluba zasnovana na radu sa talentovanom decom iz sopstvene škole i omladinskog pogona. Potpisivanje novih stipendijskih i profesionalnih ugovora predstavlja nastavak jasne vizije – stvaranje stabilnog sistema u kome mladi fudbaleri dobijaju priliku da rastu, napreduju i postanu nosioci igre crno-belih”, saopšteno je na zvaničnom sajtu Partizana.

Mladi napadač Kabir Nailović (2011) potpisao je stipendijski ugovor sa Partizanom.

“Klub je profesionalne ugovore potpisao sa talentovanim igračima iz omladinske škole i razvojnog sistema, čime je dodatno ojačana veza između mlađih selekcija i prvog tima”, navode iz Partizana.

“Pavel Trajkovski (2007) – golman i omladinac Partizana, ujedno i reprezentativac Severne Makedonije, potpisao je profesionalni ugovor na 2,5 godine. Vuk Adžić (2007) – vezni igrač iz omladinskog pogona, takođe je potpisao ugovor na 2,5 godine. Ognjen Ristić (2008) – još jedan talentovani vezista iz omladinske selekcije, obavezao se na saradnju u trajanju od 2,5 godine, što je jasan signal poverenja u njegov potencijal”, saopšteno je iz Partizana.

“Crno-beli” su istakli i mlade igrače koji su stasavali kroz sistem Teleoptika, koji je razvojna filijala beogradskog kluba.

“Danilo Bulatović (2007) – desni bek i član prvog tima Teleoptika, potpisao je profesionalni ugovor na 1,5 godinu. Nikola Popović (2006) – štoper i standardni prvotimac Teleoptika, takođe je potpisao ugovor na 1,5 godinu”, objavljeno je na sajtu Partizana.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

