PARTIZAN DOMINIRAO: Ubedljiva pobeda nad Studentskim centrom

Košarkaši Partizana ubedljivo su savladali Studentski centar iz Podgorice rezultatom 94:72 u meču osmog kola Grupe B ABA lige.

Partizan sad ima skor 5-1, a Studentski centar 2-6.

Oporavljeni Džabari Parker je predvodio Partizan ka pobedi sa 28 poena (trojke 6/7), Bruno Fernando je dao 10, a po devet Nik Kalates i Vanja Marinković.

Matic Rebec i Emir Hadžibegović su sa po 15 poena bili najefikaciji u redovima Studentskog centra, 12 je dao Darijus Džonson.

PARTIZAN DOMINIRAO

Partizan je sredinom druge deonice vodio 33:20, ali je na poluvremenu bilo 46:41, meč je prelomio serijom 12:0 u trećoj deonici, posle koje je vodio 69:53.

U narednom kolu, posle reprezentativne pauze, Partizan će gostovati Klužu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

