Partizan dobio novog centra: Francuski košarkaš stiže kod Penjaroje
Partizan ima novog centra. Dan pre poslednjeg ovosezonskog meča crno-belih u Evroligi klub iz Humske je objavio potpis ugovora sa Žofrijem Lovernjom.
– U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti – piše na zvaničnom sajtu crno-belih u vesti gde se objavljuje da je iskusni centar potpisao ugovor sa Partizanom i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.
U karijeri je Lovernj po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver, Oklahomu Siti, San Antonio, Čikago, Fenerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.
Zadužiće dres sa brojem 77.
Zajecaronline/24sedam/ N.B.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
