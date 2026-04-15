Partizan dobio novog centra: Francuski košarkaš stiže kod Penjaroje

Partizan ima novog centra. Dan pre poslednjeg ovosezonskog meča crno-belih u Evroligi klub iz Humske je objavio potpis ugovora sa Žofrijem Lovernjom.

– U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti – piše na zvaničnom sajtu crno-belih u vesti gde se objavljuje da je iskusni centar potpisao ugovor sa Partizanom i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.

U karijeri je Lovernj po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver, Oklahomu Siti, San Antonio, Čikago, Fenerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.

Zadužiće dres sa brojem 77.

Zajecaronline/24sedam/ N.B.

