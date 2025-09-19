Izdvajamo Sport Timočka krajina Vesti

Parovi utakmica 6.kola Srpske lige “Istok” i parovi utakmica 6.kola Zone “Istok”

19.09.2025.
Za vikend su na programu utakmice 6.kola Srpske lige “Istok”.

U subotu 20. septembra Jedinstvo iz Paraćina ugostiće Slogu iz Leskovca, Dunav-Rudar, Đerdap će biti domaćin Rembasu , Timok putuje u Jagodinu gde će odmeriti snage sa istoimenom ekipom, a Bor će na svom terenu igrati sa Moravom.

U nedelju 21. Septembra OFK Brzi Brod igra sa Radničkim iz Pirota, a Vlasina sa Trstenikom PPT.

Utakmice počinju u 15 sati i 30 minuta.

Ovo su parovi utakmica 6. kola Zone „Istok“,  koje će biti odigrane u subotu 20. septembra.

Rajko Mitić dočekuje Rtanj, Gnjilan-Lužnicu, Branik će ugostiti Hajduk Veljko,OFK Slatina ekipu Balkanski, dok će SFU Rudar biti domaćin ekipi Tanasko Rajić.

Utakmice su na programu od 15:30h.

