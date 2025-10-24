Parovi utakmica 11.kola Zone „Istok“

Ovog vikenda na programu su utakmice 11. kola Zone „Istok“.

U subotu su na programu dve utakmice. Rtanj –SFU Rudar i Timočanin-OFK Slatina.

U nedelju će Hajduk Veljko ugostiti Rajka Mitića, Lužnica –Balkanski, Trebič ekipu Tanasko Rajić a Gnjilan –Branik.

Početak utakmica je u 14 časova.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

