Pala prva klapa serije „Razlozi i razvodi“: Sarajevo narednih 48 dana postaje centar regionalne produkcije (FOTO)

Pala je prva klapa serije „Razlozi i razvodi“, u kojoj jednu od glavnih uloga tumači Irfan Mensur, pod režijskom palicom Saša Mirković, koji je obezbedio najbolje uslove u istoriji regionalnih sitkoma.

U Bosni i Hercegovini izgrađen je najveći studio, svojevrsni filmski grad, gde je zvanično počelo snimanje serije za produkciju Hype produkcija. U ovom ambicioznom projektu angažovano je više od 70 glumaca iz Bosne i Hercegovine, kao i tridesetak glumaca iz regiona.

Priča serije zasnovana je na bosanskom humoru, ali i na dubokoj emociji i boli koju ljudi proživljavaju kada izgube voljenu osobu, odnosno na pitanju zašto se ljudi razvode. Emotivni scenario, rađen po scenariju Enver Puška, prenet je na filmsko platno s ciljem da publici pruži iskren i snažan prikaz partnerskih odnosa.

Produkcijska ekipa očekuje da će narednih 48 dana Sarajevo postati centar regionalnih dešavanja kada je reč o televizijskoj i filmskoj industriji.

Pala prva klapa serije „Razlozi i razvodi“

Sulejman Haljevac, direktor serije, obećava snažnu emotivnu priču sa primesama bosanskog humora, jer, kako kaže, na kraju suze tuge uvek prerastu u suze radosnice.

Glumica Ivana Dudić istakla je da je ovo jedan od najemotivnijih scenarija koji je ikada čitala i da uživa u svakom trenutku snimanja u Sarajevu.

Zajecaronline/Hypebih.ba/J.V.

