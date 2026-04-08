PAD TEMPERATURE: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

U Srbiji će u četvrtak jutro biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, a u toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, u planinskim predelima ponegde i sa kratkotrajnim snegom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura će se kretati od -1 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 15 stepeni.

U Zaječaru nas sutra očekuje sunčan dan uz kratkotrajnu pojavu oblaka. Maksimalna temperatura biće umerenih 13°C , dok je minimalna prognozirana temperatura ledenih 3°C .

U periodu od 9. do 12. aprila širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi sa vrednostima minimalne temperature na 5 cm od tla u četvrtak i nedelju, u intervalu od -3 do 0 stepeni, a u petak i subotu od -7 do -2 stepena.

Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na dva metra visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak i subotu, 10. i 11. aprila.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 16. aprila, očekuje se promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme.

Zajecaronline.com/tanjug/aladin.info

