Mnogi ljudi veruju da Anđeli čuvari počinju da se staraju o nama, svojim štićenicima, od trenutka začeća. Tokom hiljada godina vera u Anđele čuvare je rasla, a ljudi širom sveta su bili ohrabreni znajući da ih štiti i vodi njihov lični Anđeo. Ovo uverenje je danas snažno kao i nekad, ako ne i snažnije.

Sveti starac Jakov Tsalikis isticao je da svaki pravoslavni hrišćanin na krštenju dobija anđela čuvara kao nevidljivog zaštitnika i svedoka pred Bogom.

On je upozoravao da se ovaj anđeo može udaljiti od nas usled grešnih dela i lošeg života, zbog čega je važno čuvati čistotu duše i negovati odnos s njim.

Upravo sa tim se slagao i arhimandrit Jovan Krestjankin.

Naš anđeo čuvar je, na neki način, naša druga mati. Sve što je u nama čisto, dobro i svetlo, svaka dobra misao, molitva, pokajanje i dobra dela, sve se to u nama rađa prema savetu našeg anđela čuvara. Kada mi prestanemo da ga slušamo, anđeo odstupa od nas, plače zbog nas, i ne prestaje da kuca na dveri naše savesti da u nama probudi pokajanje – govorio je Krestjankin.

foto: Pixabay

Podvukao je da je svakome od nas potrebno da bude blizak sa svojim Anđelom kako bi živeo spokojno.

– On nam kaže: “Kad se pripremiš za pokajanje, ja ću stajati pored tebe i podsetiću te na sve tvoje grehe, jer sam bio njihov svedok”…Koliko je potrebno da svakome od nas bude blizak njegov anđeo čuvar! Tokom svog života , njemu možemo da poverimo najskrivenije tajne svoje duše, o koliko nam je on potreban u svim okolnostima našeg života – objašnjavao je arhimandrit Jovan Krestjankin.

Kako da znamo da je Anđeo čuvar blizu nas?

Prema hrišćanskom verovanju, prisustvo Anđela čuvara često se oseća kroz suptilne znakove: iznenadni miris, pronalaženje belog pera, osećaj toplote ili mira, sanjanje anđela, kao i vidjenje anđeoskih brojeva ili oblaka u obliku krila. Takođe, trnci na vrhu glave, zujanje u ušima, ili kada deca/ljubimci gledaju “u prazno” mogu ukazivati na njihovu blizinu. A najbolji pokazatelj je osećaj da niste sami.

Zajecaronline.com/lepotesrbije/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto: Zaječaronline

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, Na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju.  I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.