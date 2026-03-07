Ovo udaljava Anđele čuvare: Šta po hrišćanskom verovanju nikako ne treba raditi!
Anđeli čuvari nas štite od rođenja, prema hrišćanskom verovanju, ali pojedini naš postupci ih mogu udaljiti.
Mnogi ljudi veruju da Anđeli čuvari počinju da se staraju o nama, svojim štićenicima, od trenutka začeća. Tokom hiljada godina vera u Anđele čuvare je rasla, a ljudi širom sveta su bili ohrabreni znajući da ih štiti i vodi njihov lični Anđeo. Ovo uverenje je danas snažno kao i nekad, ako ne i snažnije.
Sveti starac Jakov Tsalikis isticao je da svaki pravoslavni hrišćanin na krštenju dobija anđela čuvara kao nevidljivog zaštitnika i svedoka pred Bogom.
On je upozoravao da se ovaj anđeo može udaljiti od nas usled grešnih dela i lošeg života, zbog čega je važno čuvati čistotu duše i negovati odnos s njim.
Upravo sa tim se slagao i arhimandrit Jovan Krestjankin.
– Naš anđeo čuvar je, na neki način, naša druga mati. Sve što je u nama čisto, dobro i svetlo, svaka dobra misao, molitva, pokajanje i dobra dela, sve se to u nama rađa prema savetu našeg anđela čuvara. Kada mi prestanemo da ga slušamo, anđeo odstupa od nas, plače zbog nas, i ne prestaje da kuca na dveri naše savesti da u nama probudi pokajanje – govorio je Krestjankin.
Podvukao je da je svakome od nas potrebno da bude blizak sa svojim Anđelom kako bi živeo spokojno.
– On nam kaže: “Kad se pripremiš za pokajanje, ja ću stajati pored tebe i podsetiću te na sve tvoje grehe, jer sam bio njihov svedok”…Koliko je potrebno da svakome od nas bude blizak njegov anđeo čuvar! Tokom svog života , njemu možemo da poverimo najskrivenije tajne svoje duše, o koliko nam je on potreban u svim okolnostima našeg života – objašnjavao je arhimandrit Jovan Krestjankin.
Kako da znamo da je Anđeo čuvar blizu nas?
Prema hrišćanskom verovanju, prisustvo Anđela čuvara često se oseća kroz suptilne znakove: iznenadni miris, pronalaženje belog pera, osećaj toplote ili mira, sanjanje anđela, kao i vidjenje anđeoskih brojeva ili oblaka u obliku krila. Takođe, trnci na vrhu glave, zujanje u ušima, ili kada deca/ljubimci gledaju “u prazno” mogu ukazivati na njihovu blizinu. A najbolji pokazatelj je osećaj da niste sami.
Zajecaronline.com/lepotesrbije/ N.B.
