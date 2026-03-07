Podvukao je da je svakome od nas potrebno da bude blizak sa svojim Anđelom kako bi živeo spokojno.

– On nam kaže: “Kad se pripremiš za pokajanje, ja ću stajati pored tebe i podsetiću te na sve tvoje grehe, jer sam bio njihov svedok”…Koliko je potrebno da svakome od nas bude blizak njegov anđeo čuvar! Tokom svog života , njemu možemo da poverimo najskrivenije tajne svoje duše, o koliko nam je on potreban u svim okolnostima našeg života – objašnjavao je arhimandrit Jovan Krestjankin.

Kako da znamo da je Anđeo čuvar blizu nas?