Ovo su rezultati utakmica 12.kola Zone „Istok“

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 12. Kola Zone „Istok“.

Ovo su rezultati utakmica

Utakmice Rajko Mitić-Branik i Lužnica-Hajduk Veljko završene su bez golova rezultatom 0:0.

Gnjilan je izgubio od OFK Slatine 0:3, Rtanj od ekipe Tanasko Rajić 1:3, dok je Balkanski sa 3:0 savladao Lužnicu .

Situacija na tabeli je sledeća. Prvi je Balkanski sa 33 boda, na drugom mestu je Timočanin sa 30, dok je na trećoj poziciji Hajduk Veljko sa 29 osvojenih bodova. Pretposlednji je Gnjilan sa 6, a na poslednjem mestu na tabeli je Trebič bez bodova.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

