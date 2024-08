OVO SU POTPISANI SPORAZUMI IZMEĐU SRBIJE I FRANCUSKE: Obratili se Vučić i Makron

Ovo su potpisani sporazumi između Srbije i Francuske!

Nakon završetka sastanka dva predsednika, Vučića i Makrona, razmenjeni su potpisani sporazumi o saradnji dve zemlje.

Predsednik Francuske Emanuel Makron danas je došao u posetu Srbiji, tokom koje će s predsednikom Aleksandrom Vučićem razgovarati o brojnim važnim temama. Predsednik Vučić dočekao je Makrona uz najviše počasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić domaćin je predsedniku Francuske Emanuelu Makronu koji je danas stigao u Srbiju na dvodnevnu posetu.

Obraćanje javnosti nakon sastanka

Sastanak Vučića i Makrona je završen.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Francuske Emanuel Makron obratiće se nakon ceremonije razmene potpisanih bilateralnih dokumenata.

Obraćanje predsednika Vučića

– Posebnu zahvalnost dugujem zato što ste izrazili spremnost i želju da posetite i neke druge gradove osim Beograda. Sa naročitim zadovoljstvom naglašavam našu i vašu posetu Novom Sadu. Mnogo vam hvala što ste došli u Srbiju i time pokazali poštovanje prema građanima Srbije. Mi to umemo da cenimo i poštujemo. Imali smo duge razgovore, nastavićemo ih večeras do kasno u noć, takođe i sutra o svim važnim strateškim pitanjima.

– Zahvalio sam na podršci koju Francuska pruža na evropskom putu naše zemlje, zahvalan sam i zbog investicija i sve bliže saradnje – rekao je predesnik Vučić.

Kroz sve sfere života se provlači saradnja Srbije i Francuske, istakao je predsednik Vučić.

– Mi obično ne govorimo mnogo zato što tek kad se završi setimo se ko je radio, dužni smo zahvalnost francuskom kompanijama koje učestvuju u pripremi i izgradnji metroa u Beogradu i pošto mi ne umemo da upravljamo, jer do danas nemamo ni jedan a imaćemo do 2028. godine, takođe fracuska kompanija će nam pomagati upravljanjem celim sistemom i to su za nas ključne stvari – istakao je Vučić.

– Naša prerađivačka industrija izuzetno raste, osim energetike. Moraćemo da ulažemo mnogo više i mnogo više da se borimo. Tražićemo od francuske vlade da to uradimo na najčistiji mogući način.

– Za nas je velika vest kupovina Rafala. Ugovor je potpisan sa kompletnim logističkim paketom. 12 potpuno novih aviona biće u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest.

Sporazumi i ugovori potpisani između Srbije i Francuske

1. Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj (AFD) u pogledu međusobne saradnje

2. Aneks 2 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Francuske Republike o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji.

3. Trostrani ugovor o partnerstvu pod okriljem Fonda za tehničke ekspertize i prenos iskustava između Ministartsva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Francuske agencije za razvoj i Regionalnog centra za upravljanje otpadom regije Pariza.

4. Izjava o namerama o saradnji u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru između ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i ministra poljoprivrede i prehrambenog suvereniteta Francuske Republike

5. Sporazum o interesu između Vlade Republike Srbije, SUEZ International SAS i Vinci Construction Grands Projects SA, u odnosu na projektovanje, izgradnju, finansiranje, rad i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom Selu

6. Izjava o namerama između Vlade Republike Srbije i međuministarskog delegata za strateško snabdevanje rudama i metalima Francuske Republike o partnerstvu i saradnji u oblasti istraživanja i eksploatacije kritičnih i strateških mineralnih sirovina

7. Pismo o angažovanju za procenu potencijala za razvoj civilnog nuklearnog programa u Srbiji u okviru Memoranduma o razumevanju između EDF i Vlade Republike Srbije

8. Ugovor o nabavci aviona rafal i prateće robe i usluga

9. Pismo namere u vezi saradnje Ministarstva zdravlja Republike Srbije sa Bouygues Batiment International u oblasti razvoja Regionalnog instituta za onkologiju radiologiju Srbije

10. Izjava o namerama između ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i ministra visokog obrazovanja i istraživanja i ministra poljoprivrede i prehrambernog suverniteta Francuske Republike u vezi sa saradnjom u oblasti nauke, istraživanja i inovacija

11. Izjava o namerama između ministra turizma i omladine Republike Srbije i ministarskog Delegata ispred Ministarstva privrede, finansija, industrijskog i digitalnog suvereniteta, nadležnog za poslove privrede, turizma i potrošača Francuske Republike o saradnji u oblasti turizma

12. Ugovor o kreditnom aranžmanu između Akcionarskog društva Elektromreže Srbije Beograd i Francuske agencije za razvoj

ZaječarOnline/Hypetv/Alo!/O.B.