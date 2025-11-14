Ovo su parovi utakmica 13. kola Zaječarske okružne lige

Ovog vikenda (15. i 16. novembar) biće odigrane utakmice 13.kola Zaječarske okružne lige.

U subotu 15. novembra igraju: Hajduk-Rgotina, Rudar Vrška Čuka-Midžor, BSK –OFK Knjaz dok će se u nedelju 16. novembra sastati : Ozren-FSU Kraljevica, Osnić-Graničar, Omladinac-Kosovo, Rudar ( Podvis) –OFK 019 I Malinik –Šljivar.

Utakmice počinju u 13 sati i 30 minuta.

Zajecaronline/srbijasport.net/N.B.

