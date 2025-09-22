OVO SU NOVE MERE DRŽAVE! Predsednik Vučić objasnio sve detalje!

Predsednik Aleksandar Vučić je predstavio zakon koji je popularno nazvan Konačno svoj na svome, i objasnio da će građani slati elektronsku prijavu i da će u roku od 60 dana imati legalizovan objekat po jako dobroj ceni.

Vučić je najavio juče da će država predložiti zakon o legalizaciji koji će rešiti bez komplikovane procedure 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra.

– Zakon smo popularno nazvali „Konačno svoj na svome“, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Naša ideja je da prostom prijavom, bez komplikovanih procedura, u digitalnoj formi evidentiramo sve objekte i odlučujemo o vlasništvu – rekao je Vučić, predstavljajući nove mere države u korist građana Srbije.

– Pod zakonskim aktom će to biti uređeno da bude do Nove godine. Pošaljete samo prijavu, objasniće vam na svakom mestu u opštini. To će raditi Agencija za prostorno planiranje u svakom katastru. Svuda ćete imati te informacije. Pošaljete jedan običan papir. I vi do Nove godine u roku od 60 dana imate legalan objekat. Takođe, za oko 70 odsto objekata legalizacija će biti 100 evra za celu nekretninu – rekao je Vučić u Palati „Srbija“.

