OVO SU NOVE CENE GORIVA NA PUMPAMA

Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 184 dinar, dok će cena evrodizela biti 203 dinara za litar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 13. marta.

U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel i benzin biće skuplji za po tri dinara po litru.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Zajecaronline/Alo!

