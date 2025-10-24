OVO SU NOVE CENE GORIVA!

Maksimalna maloprodajna cena evrodizela i benzina BMB95 biće u narednih sedam dana veća za dinar po litru, pa će dizel koštati 193 dinara a benzin 177 dinara po litru, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

