OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Potencijalni klub Aleksandra Mitrovića će ŠOKIRATI SVE, ŠOK!

Aleksandar Mitrović gotovo izvesni odlazi iz Al Hilala, a sledeća destinacija mogla bi da bude ni manje ni više nego Flamengo.

Naime brazilski velikan kao opcije u napadu ima Pedra i Žuninja, ali Filipe Luis i nema baš veliko poverenje u njih. U skladu s tim – želja je Mitrović.

Veliko je pitanje koliko Mitrović želi da ide u Južnu Ameriku, kada već postoji interesovanje iz Evrope i kada će kao slobodan igrač, praktično moći da bira klub.

Flamengo ima dobra iskustva sa Srbima i naravno da je i u našoj javnosti prvi sinonim za brazilskog velikana – Dejan Rambo Petković.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N.B.

