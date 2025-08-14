OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Potencijalni klub Aleksandra Mitrovića će ŠOKIRATI SVE, ŠOK!
Aleksandar Mitrović gotovo izvesni odlazi iz Al Hilala, a sledeća destinacija mogla bi da bude ni manje ni više nego Flamengo.
Naime brazilski velikan kao opcije u napadu ima Pedra i Žuninja, ali Filipe Luis i nema baš veliko poverenje u njih. U skladu s tim – želja je Mitrović.
Veliko je pitanje koliko Mitrović želi da ide u Južnu Ameriku, kada već postoji interesovanje iz Evrope i kada će kao slobodan igrač, praktično moći da bira klub.
Flamengo ima dobra iskustva sa Srbima i naravno da je i u našoj javnosti prvi sinonim za brazilskog velikana – Dejan Rambo Petković.
