Izdvajamo Sport Vesti

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Potencijalni klub Aleksandra Mitrovića će ŠOKIRATI SVE, ŠOK!

14.08.2025.
Foto: Printscreen/TV Arena Sport

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Potencijalni klub Aleksandra Mitrovića će ŠOKIRATI SVE, ŠOK!

Aleksandar Mitrović gotovo izvesni odlazi iz Al Hilala, a sledeća destinacija mogla bi da bude ni manje ni više nego Flamengo.

Naime brazilski velikan kao opcije u napadu ima Pedra i Žuninja, ali Filipe Luis i nema baš veliko poverenje u njih. U skladu s tim – želja je Mitrović.

Veliko je pitanje koliko Mitrović želi da ide u Južnu Ameriku, kada već postoji interesovanje iz Evrope i kada će kao slobodan igrač, praktično moći da bira klub.

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Potencijalni klub Aleksandra Mitrovića će ŠOKIRATI SVE, ŠOK!

Flamengo ima dobra iskustva sa Srbima i naravno da je i u našoj javnosti prvi sinonim za brazilskog velikana – Dejan Rambo Petković.

Zajecaronline/Hypetv.rs/Alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar