OVO MORATI ZNATI AKO DANAS MENJATE NOVAC: NBS objavila nove izmene

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4176 i neznatno je promenjen u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 99,5739 i slabiji je za 0,4 odsto u odnosu na sredu.

Dinar je u odnosu na dolar jači za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,5 odsto, a od početka godine jači je za 0,3 odsto.

