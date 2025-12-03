Ovo morate znati pre nego što odete u menjačnicu!
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4155 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana.
Na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,3 odsto i iznosi 100,8378.
Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,5 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.
