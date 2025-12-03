Ovo morate znati pre nego što odete u menjačnicu!

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4155 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana.

Na godišnjem nivou slabiji je za 0,4 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,3 odsto.

Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,3 odsto i iznosi 100,8378.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 10,5 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,5 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

