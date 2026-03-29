“OVO JE KLASIČNA NAMEŠTALJKA” Saša Mirković se oglasio nakon Lukasove zabrane: “Advokatski timovi će se baviti ovim”

Naša regionalna zvezda Aca Lukas trebalo je da održi koncert zajedno sa Stefanom Đurićem Rastom i Amarom Giletom Jašarspahićem, međutim došlo je do promene plana krivicom organizacije, usled problema sa dokumentacijom švedskog organizatora.

Lukas se ekskluzivno oglasio za Hype TV i otkrio da im nije bilo dozvoljeno da nastupe jer je organizator imao neregularne papire, te je istakao da će ga tužiti zbog nastale situacije.

Povodom celokupnog događaja oglasio se i menadžer Ace Lukasa, Saša Mirković, naglasivši da je ovo klasična nameštaljka i da će se advokatski timovi baviti ovom situacijom.

„Ovo je klasična nameštaljka, advokatski timovi će se baviti ovim“

-Ja sam kriv što nisam zabranio odlazak benda i Ace Lukasa u Švedsku. Poverovao sam saradnicima iz Holandije da je sve u redu sa dozvolama za rad. Naknadno sam čuo da je Rasta izašao u Kopenhagenu (Danska) i u Švedsku otišao kolima, tako da nije imao kontrolu papira. Lukas je sa članovima benda leteo do Geteborga jer nismo sumnjali u saradnike. Ovo je klasična nameštaljka ali će se advokatski timovi baviti ovim – istakao je čelnik Hype imperije, Saša Mirković.

