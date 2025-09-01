Ovo bi vernici danas trebalo da urade!

Srpska pravoslavna crkva danas slavi i obeležava Svetog mučenika Andrej Stratilata. Sveti Andrej Statilat bio je oficir-tribun u rimskoj vojsci za vreme cara Maksimijana.

Poreklom je bio iz Sirije, ali i službovao je tamo. Kada su Persijanci vojskom ugrozili Rimsko carstvo, tad je Andreju poverena vojska protiv neprijatelja.

Ovo bi vernici danas trebalo da urade!

Tom prilikom Andrej je proglašen za vojvodu – stratilata. Potajni hrišćanin, mada još nekršten, Andrej se pouzdao u Boga i od mnoštva vojnika odabrao je samo najbolje i pošao u boj. Andrej se sa svojom družinom povukao daleko u jermensku planinu Tavros. Jednom kad su bili na molitvi, stigla ih je rimska vojska i sve ih je posekla.

Predanje kaže da danas valja otići do crkve i pomoliti se ovom svetitelju za zdravlje dece i ostalih članova porodice.

Zajecaronline/Hypetv.rs/srbijadanas/N.B.

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.

ANA NIKOLIĆ U SKENDERIJI!

Muzička zvezda Ana Nikolić održaće koncert 21. novembra 2025. godine u sarajevskoj dvorani “Skenderija” sa početkom u 21 čas.

Publiku očekuje spektakl za pamćenje, jer je poznato da Ana svuda pravi nezaboravnu atmosferu. S obzirom na veliko interesovanje i dosadašnje uspehe, očekuje se da će i ovaj nastup oboriti rekorde posećenosti. A karte za ovaj dugoočekivani koncert već su u prodaji. Karte možete kupiti OVDE.