OVO BAŠ NIKO NIJE OČEKIVAO! Vlahović ostaje u Juventusu!

Vlahović ostaje u Juventusu!

Ono što niko nije očekivao, sada je sasvim realna opcija – Dušan Vlahović bi mogao da ostane u Juventusu. Prema pisanju “Kalčomerkata”, od silnih ponuda samo dva kluba su bila ozbiljno zainteresovana da dovedu srpskog golgetera – Fenerbahče i Milan.

Pregovori sa turskim timom su odavno zamrli, dok je od skoro i opcija “rosonera” praktično zatvorena kako se “šuška” da se Maks Alegri okrenuo ka Rasmusu Hojlundu iz Mančester junajteda.

Ukoliko Danac zaista dođe na pozajmicu u Milano, više ne bi bilo potrebe i za transferom srpskog napadača. Tada bi sve izgledniji postao scenario koji nisu želeli ni Juventus, niti Dušan Vlahović – ostanak u Torinu.

Juventus ne bi seldećeg leta moga da zaradi ništ od Vlahovića, a Dušan rizikuje da veći deo ove sezone presedi na klupi.

Zajecaronline/srbijadanas/J.V.

