OVNOVI U SUKOBU SA PARTNEROM! Horoskop za 24. avgust!

Pogledajte šta vam danas zvezde poručuju…

Ovan

Tvrdoglavo ponašanje partnera danas vas iritira i ometa planove. Budite spremni na promene u narednim danima.

Bik

Okrenite se sebi i poslovnim saradnicima – period je veoma plodan za posao. Odnosi sa partnerom su nestabilni, a zdravlje je odlično.

Blizanci: Bićete ponosni na postignuća u poslu i budućnosti. Vodite računa o stomaku jer nervoza može izazvati probavne probleme.

Rak

Čuvajte se naglih preokreta u porodičnim odnosima, posebno u vezi novca. Posvetite pažnju sebi i svojim željama.

Lav: Idelan je dan za mir i smirenost, naročito u porodičnom krugu. Odnosi sa partnerom i decom mogu biti napeti zbog vaše želje za dominacijom.

Horoskop za 24. avgust!

Devica: početak dana donosi interakciju sa ljudima koji nemaju dovoljno vremena za vas. Fokusirajte se na svoj poslovni plan i ne odustajte od svojih ciljeva. Moguća glavobolja.

Vaga

Saradnja sa inostranstvom može biti uspešna ako se posvetite sebi i svojim planovima. Nemojte dozvoliti da vas drugi neadekvatno tretiraju.

Škorpija

Period je zahtevan za partnerske odnose. Poslovna situacija je nestabilna zbog potrebe za dominacijom. Zdravlje je stabilno.

Strelac

Važno je da se fokusirate na dogovore sa ljudima iz inostranstva. Ne dozvolite da vas koriste, posebno u vezi novca i pozajmica.

Jarac: Dobro ste raspoloženi zahvaljujući drugima. Posvetite se svojim planovima za budućnost, posebno u vezi posla.

Vodolija

Budite oprezni sa „duplim prijateljima“. Naučite da kažete „NE“ u važnim poslovnim situacijama. Mogući problemi sa kičmom.

Ribe: U narednih pet dana očekuju vas povoljne vesti od osobe u znaku Vodolije, koja je i poslovna podrška i prijatelj. Ne dozvolite da vas koriste za tuđe interese.

Zajecaronline.com V.M./Alo.rs