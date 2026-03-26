OVI KANDIDATI SU PROŠLI U SLEDEĆI KRUG MUZIČKOG TAKMIČENJA „HYPE ZVEZDA“

Sinoć je završeno još jedno izdanje emisije „Gala veče – Hype Zvezde“, a poznata su i imena kandidata koji nastavljaju takmičenje. U naredni krug plasirali su se Ognjen Stojaković, Sanja Todorović, Katarina Morača i Elvedin Uzunović.

O njihovim nastupima odlučivao je stručni žiri u sastavu Mira Škorić, Aca Lukas, Lepa Lukić i Miroslav Ilić, koji su i ovog puta imali težak zadatak da izaberu najbolje.

Ipak, za kandidate koji nisu prošli dalje takmičenje još nije završeno. Oni će dobiti novu priliku da se izbore za povratak, i to kroz posebnu emisiju koja je na programu u petak.

U toj emisiji ispali takmičari imaće šansu da se ponovo predstave publici, dok će gledaoci putem Hype aplikacije moći da glasaju i odluče ko će se vratiti u borbu za polufinale.

Zajecaronline/Hypetv.rs

