Ovakvo meso ni slučajno ne kupujte: Mesari ga vešto podmeću!

Kada kupujete meso, bez obzira da li u manjim ili većim trgovinama, vodite računa da li je kvalitet dobar i da li mu je istekao rok.

Naime, postoje razni trikovi kojim se pojedini prodavci služe kako bi“ulepšali“ izgled mesa koje više nije dobro za upotrebu.

Trik sa limunom i kamilicom za svež izgled mesa

Takođe, piletina, svinjetina i govedina se potapaju u čaj od kamilice kako bi se uklonio neprijatan miris nastao dugim stajanjem u mesari.

Svetlost i začini maskiraju bajato meso

U nekim mesarama frižideri imaju crveno ili ljubičasto osvetljenje kako bi meso delovalo kao da je tek stiglo iz klanice.

Meso koje je već počelo da menja boju i suši se, mesari stavljaju u ljute začine i ulje, pa ga prodaju kao marinirane specijalitete.

Najlakši način da se bajato meso „sakrije“ jeste da se od njega naprave pljeskavice i ćevapi.

Nepoznat rok trajanja

Ponekad se rok trajanja zamaskira tako da umesto dana i meseca vidite samo razmazanu crnu tačku.

Kada kupujete meso, radite to na proverenim mestima i proverite sve pre nego što ga stavite u korpu i dođete do kase.

Zajecaronline/Bizportal.rs/ N.B.

