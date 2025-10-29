Ovako Turci pripremaju kupus-salatu – savršeno uz različita jela

Potrebno je:

½ glavice belog kupusa

1 velika šargarepa

3 kašike majoneza

2 kašike kisele pavlake

1 kašika limunovog soka

1 kašičica šećera

so i biber

Priprema:

Što sitnije narendajte kupus i šargarepu pa stavite u veću posudu. Zasebno pomešajte majonez, pavlaku, sirće, šećer, so i biber dok ne dobijete gladak preliv. Preko povrća sipajte preliv pa dobro promešajte. Pokrijte salatu i ostavite bar pola sata u frižideru.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

