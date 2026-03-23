„OVAJ KONCERT JE KRUNA MOJE KARIJERE I NOVI POČETAK!“ Boris Novković se obratio svojoj publici povodom velikog jubileja i spektakla u Sava Centru!

Čuveni kantautor Boris Novković najavio je veliki koncert kojim će obeležiti impresivnih 40 godina muzičke karijere. Vest je saopštena u okviru Hype produkcije, na čijem čelu se nalazi Saša Mirković.

Naime, jubilarni koncert zakazan je za 23. april 2026. godine, a publiku očekuje pravi muzički spektakl. Novković se tako pridružio odabranom krugu regionalnih zvezda koje su poverile organizaciju svojih najvažnijih događaja upravo Hype produkciji.

Na samom početku konferencije povodom ovog veoma bitnog događaja, Boris Novković se zahvalui Beograddu, te rekao da ga jako raduje povratak u naš grad.

– Izuzetno me raduje povratak u Beograd, jer je moj prvi javni nastup bio upravo u Beogradu 1986. godine, u leto, a tek na jesen je objavljen moj prvi album. Osećam se malo matoro. 40 god karijere je lepa stvar. Znaš da si doslednošću i stavom uspeo biti ti, nisam se prilagođavao stilovima! Danas sam konkurentan sa mlađima. Svašta spremamo za ovaj koncert, zaželeo sam se beogradske publike i live nastupa. Ovaj koncert je i kruna moje karijere i novi početak. Moja životna filozofija je da je svaki dan novi početak. Teško je izabrati set listu, žao mi je kad moram da izbacim neku pesmu. Verujem da će svi biti zadovoljni, biće puno pitanja. Neizmerna je ljubav između mene i publike kad se popnem na stejdž, desi se neki klik i neopisiva energija! – rekao je Boris Novković, pa nastavio:

– Publici bih poručio da se izuzetno radujem proslavi jubileja, mojih 40 godina karijere. Iza mene će stati sjajan bend, profesionalci iz Slovenije i Italije. Jedna muzička poslastica, sjajno veče. Publika u Sava Centru će dobiti pravog mene! – rekao je Boris Novković i dodao:

– Pesmu sam posvetio pokojnom ocu Đorđu, snimana je u Londonu. Bio je super otac, tek sa vremenskim odmakom sam shvatio njegovu muzičku veličinu! – rekao je Boris na početku konferencije.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

