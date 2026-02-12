Ovaj hleb sve ređe na trpezama: Brzo postaje suv i menja ukus

Već isečen hleb deluje praktično, ali ima jednu veliku manu: svako parče ima otvorenu površinu kroz koju vlaga brže isparava, pa hleb brže postaje suv i bajat. Kod cele vekne korica štiti unutrašnjost i pomaže da duže ostane mekana.

Dodatni problem je čuvanje u plastičnoj kesi, gde se lako stvara vlaga i kondenzacija, što ubrzava pojavu plesni. Čak ni frižider često ne pomaže, jer parčići mogu postati ili pretvrdi ili vlažni.

Zato se mnogi ponovo vraćaju kupovini cele vekne – seče se samo koliko je potrebno, a ostatak ostaje duže svež, ukusniji i ređe završava u kanti.

Zajecaronline.com/najzena.alo.rs

