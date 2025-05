Ovaj BOKSERSKI KLUB JE OSVAJAČ “Open Balkan kupa”

Bokserski klub Konstantin iz Loznice osvajač je Open Balkan kupa za sezonu 2024/2025. U saopštenju BSS se navodi da je takmičenje Open Balkan kup ove sezone okupilo 100 klubova. I to iz Srbije, Severne Makedonije, Rumunije, BiH, Crne Gore, Albanije, kao i Austrije.

“Memorijal ‘Alekso Ognenovski’, koji je održan po treći put i ujedno je označio deveto, poslednje kolo Open Balkan kupa 2024/25. okupio je devet zemalja. A naslov osvajača ovog takmičenja u drugoj sezoni postojanja poneo je bokserski klub Konstantin iz Loznice. Organizator ove sportske manifestacije bio je Ohridski bokserski klub ‘Alekso Ognenovski’ uz podršku Bokserskog saveza Srbije i Opštine Ohrid”, navodi se u saopštenju.

Za najboljeg boksera memorijala proglašen je makedonski reprezentativac Luka Trifunović, koji je član BK “Alekso Ognenovski”. A nastupa u kategoriji do 67 kilograma. Dok je za najboljeg tehničara izabran je bokser iz kluba “Alekso Ognenovski” Enis Aliu (kategorija do 71 kg). Za najborbeniji par proglašeni su srpski bokser iz BK “Novi Pazar” Ahmed Mavrić i Amar Koči iz BK “AAA box club” u kategorji do 80 kg. Najbolji trener je Aleksandar Nikolić iz BK “Vukovi sa Drine”, a sudija Goran Jocić.

Ovaj BOKSERSKI KLUB JE OSVAJAČ “Open Balkan kupa”

U okviru Open Balkan kupa održana je i Liga Olimpijskih nada (za kadete) gde je pobedničko postolje pripalo BK “Pink Panter” iz Severne Makedonije.

“Ponosni smo na Open Balkan regionalni koncept lige gde smo već u drugoj sezoni imali boksere iz 100 klubova i devet zemalja. Sport danas uz sve tradicionalne koncepte pokreću i spoljni faktori poput novih tehnologija i promenljivog ponašanja potrošača. Što je dovelo do razvoja inovativnih formata sadržaja, iskustava i događaja. Novi formati igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti sportske industrije. Sportski događaji i formati su se uvek razvijali i prilagođavali promenljivim vremenima, odražavajući kulturne, tehnološke i društvene promene svojih epoha. Tu smo da se dalje razvijamo još jače i kvalitetnije, da plemenitu veštinu vodimo dostojanstveno kakva ona i jeste”, izjavio je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

ZajecarOnline/Tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads!

Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!