OVA RUTA ZA GRČKU JE NAJISPLATIVIJA AKO IDETE AUTOM! Detaljni vodič do Grčke

Letnja sezona je počela, a prvi turisti iz Srbije su već krenuli put omiljenih destinacija u Grčkoj. Veliki broj odlazi kolima, a ovo su najvažnije informacije koje bi trebalo da znate pre putovanja i tokom boravka na moru.

Većina naših građana do Grčke ide preko Severne Makedonije, od Beograda do Soluna ima 630 km. Dok je put preko Bugarske duži za 41 km. Za putarinu u Srbiji potrebno je odvojiti 3.420 dinara za oba pravca na potezu od Beograda do Preševa. Odnosno po 1.720 u jednom pravcu. Dok ćete u Severnoj Makedoniji na pet naplatnih rampi platiti ukupno 17 evra za oba pravca.

Gorivo je stavka na kojoj ćete uštedeti na putovanju ako idete prvom rutom jer je u Severnoj Makedoniji ono jeftinije nego u Bugarskoj. Pun rezervoar od 50 litara u Severnoj Makedoniji koštaće vas oko 60 evra. Dok u Grčkoj pun rezervoar benzina ide i do 100 evra. Savet za vozače je da rezervoare do vrha napune u Severnoj Makedoniji ili Bugarskoj, a onda samo dopunjavaju u Grčkoj, odnosno u Srbiji po povratku.

Za razliku od Bugarske, gde su vam dovoljne vozačka i saobraćajna dozvola, u Severnoj Makedoniji je za vozače obavezan zeleni karton. Za koji ćete morati da platite još oko 2.000 dinara.

Turisti koji kreću put Grčke preko Bugarske moraće da kupe vinjetu. A jedna košta osam evra za sedam dana, odnosno 15 evra za mesec dana.

Na putu do Halkidikija vozače čekaju dve naplatne rampe kod Evzonija i Soluna, gde je potrebno platiti oko tri evra. A turisti koji žele da produže dalje do Tasosa putarinu će platiti 8,55 evra, do Lefkade 16,90, do Parge 13,25, Paralije 5,70 i Asprovalte 7,45 evra.

