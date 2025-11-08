Otvorena izložba ,,Kreakcije” autora Miroljuba Filipovića

Reč je o fotografijama sa obaveznim motivom zvezde, koje su nastajale prethodne četiri decenije na umetničkim događajima.

Sam stvaralac kaže da su veoma lične i da svaka od njih nosi svoju priču o vremenu, ljudima i događajima.

,, Odlučio sam da to bude zvezda, jer je to jedan od najstarijih civilizacijskih simbola. Predstavlja suprotnosti bez kojih ne bi bilo ravnoteže i ovog sveta.Svim bićem pripadam ovom poslu, omogućio mi je da se družim sa različitim ljudima, kojima je takođe cilj istina, istina je ljubav, a ljubav je razumevanje”, rekao je Miroljub Filipović, istaknuti autor, poznat na domaćoj i inostranoj umetničkoj sceni.