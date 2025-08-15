Otvoren 31. Sabor likovnih umetnika u Zaječaru

U galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru, otvaranjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem okupljanju, svečano je počeo 31. Sabor likovnih umetnika.

Postavka obuhvata 25 slika, jednu skulpturu i dve fotografije na platnu, a autori su Drago Simić, Desimir Denić, Nedim Hadži Ahmetović, Miroljub Sretenović, Milivoje Štulović, Đorđe Simić, Jovana Stančić, Sofija Rakidžić, Sofija Pavković, Nikola Savić, Milica Bogdanović, Veljko Mihajlović i Đorđe Ilić.

Radovi, inspirisani predelima, ljudima i pričama o Zaječaru i njegovoj okolini, obogaćuju likovnu riznicu grada portretima znamenitih Zaječaraca, pejzažima istočne Srbije i slikovitim prikazima osećanja umetnika. Stihovi pesnika Stevana Jovanovića prate izložbu i objavljeni su u katalogu uz fotografije dela.

Otvoren 31. Sabor likovnih umetnika u Zaječaru

Na otvaranju izložbe nastupio je harmonikaš Dušan Đorđević, a selektor Sabora, mr slikarstva Drago Simić iz Loznice, i ove godine je u grad doveo renomirane umetnike – Mariju Jagodić iz Kraljeva, Miroljuba Filipovića Filimira, Draganu Kuprešanin i Nenada Vojičića iz Beograda, Čedomira Kesića iz Pančeva, Miroljuba Sretenovića i Milivoja Štulovića iz Kragujevca te Nedima Hadži Ahmetovića iz Negotina. Zaječar predstavlja mlada slikarka Mina Mladenović, dok će mesto pesnika po prvi put zauzeti žena – prof. Jadranka Bjedov.

Prema Simićevim rečima, očekuje se da će ovogodišnji Sabor doneti vredna umetnička dela, nadahnuta ambijentom Zaječara i ličnim izrazom učesnika.

Manifestacija traje do 20. avgusta 2025.

Zajecaronline.com/facebook/pozorišni muzej u zaječaru/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.