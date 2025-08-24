OTKRIVEN NOVI SOJ KORONE „Stratus“ kombinuje dve varijante, lekari izdali upozorenje
Da bi se zaštitili od novog soja koronavirusa „Stratus“, važno je pridržavati se nekoliko pravila, izjavio je akademik Ruske akademije nauka i zamenik predsednika Ruske akademije obrazovanja, Genadij Oniščenko, u intervjuu za AiF
„Da biste izbegli da se razbolite, potrebno je da se držite pravila o kojima se često govori. Trebalo bi da se oblačite prema vremenskim uslovima, kao i da nosite medicinske maske kada je to potrebno – na primer, ako je neko kod kuće već bolestan“, rekao je Oniščenko.
On je dodao da je od suštinske važnosti održavati pravilan režim spavanja i voditi računa o ishrani. Prema njegovim rečima, imunitet može dodatno oslabiti zbog panike i prekomerne anksioznosti.
Soj XFG, poznat kao ”Stratus” , predstavlja rekombinantni oblik – sastavljen je od dve visoko prenosive varijante, LF.7 i LP.8.1.2, i smatra se „potomkom“ soja omikron. Prvi put je registrovan u januaru.
Stručnjaci upozoravaju da bi „Stratus“ mogao da bude znatno zarazniji od prethodnih varijanti COVID-19, jer poseduje mutacije koje mu omogućavaju da zaobiđe imunološku odbranu organizma.
Zajecaronline/Alo/N.B
