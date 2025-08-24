OTKRIVEN NOVI SOJ KORONE „Stratus“ kombinuje dve varijante, lekari izdali upozorenje

Da bi se zaštitili od novog soja koronavirusa „Stratus“, važno je pridržavati se nekoliko pravila, izjavio je akademik Ruske akademije nauka i zamenik predsednika Ruske akademije obrazovanja, Genadij Oniščenko, u intervjuu za AiF

„Da biste izbegli da se razbolite, potrebno je da se držite pravila o kojima se često govori. Trebalo bi da se oblačite prema vremenskim uslovima, kao i da nosite medicinske maske kada je to potrebno – na primer, ako je neko kod kuće već bolestan“, rekao je Oniščenko.

On je dodao da je od suštinske važnosti održavati pravilan režim spavanja i voditi računa o ishrani. Prema njegovim rečima, imunitet može dodatno oslabiti zbog panike i prekomerne anksioznosti.

