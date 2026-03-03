Otkazan let avio-prevoznika “Royal jet” iz Dubaija za Beograd!

Let avio-prevoznika “Royal jet”, koji je trebalo da stigne iz Dubaija u Beograd danas oko 14.40 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma “Nikola Tesla”.

Kako je navedeno, u pitanju je let ROJ 001.

Sledeći planirani let iz Dubaija za Beograd planiran je večeras i trebalo bi da sleti u glavni grad Srbije oko 21.25 časova.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

