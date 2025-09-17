Optuženi ubica Čarlija Kirka ostavio svom cimeru poruku sa planom za ubistvo

Optuženi ubica Čarlija Kirka ostavio svom cimeru poruku!

Tajler Robinson (22), koji je juče zvanično optužen za atentat na američkog patriotu Čarlija Kirka, priznao je ubistvo u poruci koju je ostavio svom cimeru i partneru, saopšteno je iz američkog Tužilaštva.

Robinson je, prema rečima okružnog tužioca Jute, ostavio poruku ispod tastature, koju je njegov cimer pronašao, a u kojoj je pisalo. “Imao sam priliku da eliminišem Čarlija Kirka i iskoristiću je”, prenosi danas BBC.

Cimer, koji je takođe bio romantični partner optuženog, navodno je bio uznemiren kada je pronašao poruku napisanu na papiru. A u tekstualnim porukama koje su usledile, Robinson je navodno objasnio da je pucao u Kirka zato što mu je “dosta njegove mržnje”.

Prema optužujućem dokumentu, Robinson je partneru rekao da je napad planirao više od nedelju dana, prenosi CNN.

Robinson je optužen za teško ubistvo, krivično delo iz vatrenog oružja, ometanje pravde, uticaj na svedoke, kao i nasilni zločin u prisustvu dece. A juče se pojavio putem video-snimka iz zatvorske ćelije tokom svog prvog pojavljivanja pred sudijom suda u Provu, u Juti.

Tužioci su naglasili da će tražiti smrtnu kaznu zbog ubistva Kirka, koji je ubijen 10. septembra dok je govorio na Univerzitetu Juta Veli. Optuženi je uhapšen nakon 33-časovne potrage i nije priznao krivicu tokom ispitivanja.

Međutim, tokom daljih istraga otkriveno je da je poslao detaljne poruke svom partneru u kojima je opisivao svoje kretanje nakon pucnjave i pominjao planove da uzme pušku sa mesta događaja. Istraga je otkrila da je DNK osumnjičenog pronađen na obaraču puške za koju se sumnja da je korišćena u zločinu.

Takođe, tokom istrage je došlo do saznanja da je Robinsonov otac sumnjao da je oružje koje je korišćeno u pucnjavi pripadalo njegovom dedi. Robinson je, takođe, navodno naredio svom partneru da obriše poruke i da ćuti ako ga policije bude ispitivala. Što je dovelo do dodatnih optužbi za manipulaciju svedocima. Robinson se još uvek nije izjasnio o krivici.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

