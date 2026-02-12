Opština Knjaževac donirala 15 televizora Zdravstvenom centru sa ciljem unapređenja uslova boravka pacijenata

Predsednik Opštine Knjaževac Milan Đokić posetio je juče Zdravstveni centar Knjaževac i tom prilikom, u ime lokalne samouprave, uručio donaciju od 15 televizora namenjenih bolesničkim sobama.

Televizori će biti postavljeni na Dečjem, Internom, Hirurškom i Ginekološkom odeljenju, sa ciljem unapređenja uslova boravka pacijenata tokom hospitalizacije. Ova donacija predstavlja još jedan korak u kontinuiranoj podršci Opštine zdravstvenoj ustanovi i stvaranju prijatnijeg boravka za pacijente na odeljenjima.

Predsednika Opštine dočekala je Uprava Zdravstvenog centra Knjaževac – dr Daniela Milošević, upravnik Doma zdravlja, dr Mirko Dositijević, upravnik Opšte bolnice, kao i glavna sestra Doma zdravlja, vms Kristina Marković, i glavna sestra Opšte bolnice, vms Vesna Veljković.

Upravnici Zdravstvenog centra zahvalili su na donaciji, ističući da je saradnja sa lokalnom samoupravom i predsednikom Opštine Milanom Đokićem na izuzetno visokom nivou, te da će se uspešna saradnja nastaviti i u narednom periodu, na dobrobit svih građana Knjaževca.

Zajecaronline/ Opština Knjaževac/ N.B.

