OPREZ! NA SNAZI JE CRVENI METEO ALARM
U Srbiji je danas na snazi crveni meteo alarm, koji upozorava na ekstremno visoke temperature, u regionu istočne i jugoistočne Srbije, kao i u Pomoravlju i AP Kosovo i Metohija, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U jugozapadnoj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm, a žuti se odnosi na Bačku, Banat, Srem, Beograd, zapadnu Srbiju i Šumadiju.
Crveni alarm upućuje na vrlo opasno vreme, prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja, te se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.
Prema prognozi RHMZ, do kraja sedmice zadržaće se sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 34 do 38 stepeni, danas na jugu i jugoistoku lokalno i do 40 stepeni, a samo će na severu, zapadu i u delu centralne Srbije danas i sutra (11. i 12. avgusta) temperatura biti nešto niža i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
