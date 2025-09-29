Open AI uveo mere za bezbednost tinejdžera!

Američka kompanija za razvoj veštačke inteligencije Open AI uvela je danas mere za bezbednost tinejdžera koji koriste alat Čet Dži-Pi-Ti (ChatGPT).

Nove opcije omogućavaju roditeljima da povežu svoj nalog sa nalogom deteta i prilagode postavke za sigurnije korisničko iskustvo. Biće u prilici da uvedu vremenska ograničenja korišćenja alata, isključe glasovni mod ili generisanje slika, kao i da kontrolišu upotrebe memorije četbota.

Kada se nalozi povežu, nalog tinejdžera automatski dobija dodatne zaštite, uključujući smanjenje eksplicitnog sadržaja, izazova sa interneta, seksualnog, romantičnog ili nasilnog materijala, kao i ekstremnih standarda lepote.

Ako Čet Dži-Pi-Ti otkrije potencijalne mentalne probleme korisnika, ljudski recenzent procenjuje da li će roditelj primiti hitno obaveštenje putem mejla, SMS poruke ili notifikacije u aplikaciji.

Open AI je na svojoj veb stranici naveo da roditelji neće imati pristup samim razgovorima tinejdžera sa četbotom, čime se poštuje privatnost korisnika.

Firma takođe planira da u narednim mesecima implementira sistem za automatsku procenu starosti korisnika, kako bi Čet Dži-Pi-Ti automatski primenjivao postavke za tinejdžere mlađe od 18 godina.

Kalifornijski bračni par je krajem avgusta pokrenuo tužbu protiv kompanije Open AI zbog samoubistva njihovog sina Adama Rejna, pošto smatraju da Čet Dži-Pi-Ti nije adekvatno reagovao kada je ovaj tinejdžer nagoveštavao četbotu da želi da sebi oduzme život, preneli su mediji.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

