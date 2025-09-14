OPASNOST VREBA IZ ŠTEKERA: Ove uređaje nikada ne priključujte na produžni kabl!

Produžni kablovi su zgodni kada utičnica nije na dohvat ruke, ali nisu stvoreni za sve vrste aparata. Stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba može završiti ozbiljnim posledicama, od pregrevanja do požara u kući.

Koje uređaje nikada ne uključivati u produžni kabl:

Erfrajer i friteza na vruć vazduh – Ovi aparati troše veliku količinu struje, što je previše za jedan produžni kabl. Uvek ih priključujte direktno u zidnu utičnicu.

Mikrotalasna pećnica – Pravi nagle skokove u potrošnji, što produžni kabl ne može podneti.

Veliki kuhinjski aparati – Električne rerne, šporeti i slični uređaji zahtevaju posebno strujno kolo i nikako ne smeju ići preko produžnog kabla. Uključivanje u kabl može izazvati strujni udar ili požar.-

Toster i manji aparati – Iako izgledaju bezazleno, troše više energije nego što izgleda i mogu pregrejati kabl.

Opasnost vreba iz štekera

Frižider – Uređaj radi non-stop, troši mnogo struje i stalno opterećuje kabl, što može dovesti do kvara ili požara.

Produžni kablovi su idealni za punjače, lampe i male aparate, ali čim uključite veće uređaje, pravilo je jednostavno: samo zidna utičnica.

Bezbednost uvek mora biti ispred praktičnosti, ovo je pravilo koje može spasiti vaš dom od nesreće.

