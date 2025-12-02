„ON JE LAŽNI PREDSEDNIK REPUBLIKE SRPSKE!“ Saša Mirković o Dodiku: „Da smo znali da se bavio ŠPRICANJEM VODE U PAPRIKE, NIKAD GA NE BI PODRŽALI“

Čelnik Hype produkcije, Saša Mirković i muzička zvezda Aca Lukas, gostuju uživo na Avaz TV, pa su se dotakli situacije sa Miloradom Dodikom.

Mirković je raskrinkao Dodikove „rane radove“.

„Ovo licemerje, a to sam saznao ovih dana. Recimo, da nismo ušli u ovu priču i da nisam odgovorio lažnom predsedniku Republike Srpske. Pošto je on lažni predsednik Republike Srpske, koji je i na ovim izborima morao svašta da radi, petlja, kao i na prošlim. Da bi neki njegov kandidat mogao da dođe do glasova. Kažu da je s početka karijere prodavao paprike na pijaci koje je punio vodom, kako bi bile teže. Ja da sam to znao, izvinjavam se svim ljudima u Republici Srpskoj, zato što je imao neku Acinu i moju podršku. Da smo znali da se bavio špricanjem vode u paprike da bi paprike bile teže, nikad ga u životu ne bi podržali“, rekao je Mirković.

Sa druge strane, pogledajte i šta je u emisiji govorio Aca Lukas.

Pogledajte celu emisiju:

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

