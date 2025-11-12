Omladinci Srbije pobedili Gibraltar!

Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je danas u Zagrebu selekciju Gibraltara rezultatom 4:0, meču u prvog kola grupe 6 preliminarne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Golove za Srbiju postigli su Srđan Borovina u devetom i 38. minutu, Uroš Đorđević u 29. i Aleksa Damjanović u 74.

Hrvatska je ranije danas u drugom meču grupe 6 pobedila Gruziju rezultatom 2:0.

Srbija će u sledećem kolu, 15. novembra, igrati protiv Gruzije, dok će se Hrvatska sastati sa Gibraltarom.

Dve prvoplasirane reprezentacije u grupi i najbolja trećeplasirana selekcija iz svih grupa obezbediće plasman u drugu rundu kvalifikacija.

Evropsko prvenstvo za omladince održaće se u Velsu od 28. juna do 11. jula 2026. godine.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.