Omiljeno voće Srba može ozbiljno da ugrozi zdravlje creva!

Ugledni gastroenterolog je sastavio listu deset najčešće konzumiranih vrsta, rangiranih od najlošijih do najboljih po zdravlju creva.

Na samom dnu liste našao se voćni favorit mnogih – prezrela banana.

Iako je većina ljudi doživljava kao zdravu užinu, stručnjaci upozoravaju da zbog visokog sadržaja šećera može napraviti više štete nego koristi.

Ugledni gastroenterolog sa Harvarda, dr Saurabh Sethi, ističe da voće generalno jeste zdravo, ali ne i svaka vrsta podjednako. Zato je sastavio listu deset najčešće konzumiranih vrsta, rangiranih od najlošijih do najboljih po zdravlju creva.

Kako objašnjava, prezrele banane sadrže toliko šećera da ih neki porede sa „čokoladicama u žutoj kori“. Njihova konzumacija naglo podiže nivo šećera u krvi, a istovremeno pruža malo hrane korisnim bakterijama u crevima.

Za razliku od njih, blago zelene banane dobile su ocenu 5/10 jer imaju veći sadržaj vlakana, što povoljno utiče na srce, metabolizam i zdravlje creva.

Na samom vrhu liste, kao najbolje voće za zdravlje probave, nalaze se borovnice i nar – pravi antioksidativni šampioni koji štite organizam od upala i slobodnih radikala.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

