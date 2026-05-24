Olivera Viktorović: „Energija na snimanju Alapača je sjajna“

Zatekli smo našu poznatu glumicu Oliveru Viktorović na snimanju serije „Alapače“, povodom čega smo razgovoarali sa njom.

-Pozvaše me za Apalače- namerno je Olivera napravila lapsus kako bi zasmejala gledaoce, pa nastavila.

-„Alapače“! Vrlo mi je zanimljivo, Veselo je, prvo vesela je atmosfera. Super su mi kolege i baš je nekako dobra energija. Iako sam prilično umorna, ali baš mi je drago i baš mi je prijatno što sam ovde. Tako da, radujem se i današnjem druženju, kao i ostalim druženjima nadalje.

Obzirom da je bila profesorka i mentorka mnogim glumcima, kakav je osećaj raditi sa svojim tadašnjim studentima?!

-Ja stvarno verujem da se moji studenti raduju svakom susretu sa mnom. Mislim da smo lepo radili, tako da eto. Ja sam i dan danas sa mnogima u kontaktu. Ima savetovanja. Nekad me neko nešto pita, nekad i ja njih nešto pitam. I oni daju vrlo korisne savete. Oni su deca današnje tehnologije, tako da je uglavnom tražim savete te vrste. Rado gledam kad oni nešto rade i zaista mi je svaki susret sa njima lep. Ja verujem da sam i ja njima ostala u lepoj uspomeni.

Da li je sitkom format današnjeg vremena?

-Mislim da jeste, kao što je stand up forma koja prati današnjicu. Tako da, vremena se menjaju i neke nove stvari se pojavljuju. Jako je lepo kada se dodaje. Sitkom je nešto što se rado gleda. Kratko, efikasno, zanimljivo, duhovito …Prosto je posebno žanrovski. Tako da mislim da je sitkom specifičan, jer su to kratke forme čiji je smisao da zabave, nasmeju, pre svega.

Da li sitkom najviše zavisi od toga kako je napisano ili kako se igra?!

-Mislim da zavisi i od jednog i od drugog. I naravno, apsolutno je važno ko igra. Ja sam studentima uvek govorila…Utakmicu dobija dobar tim. Ako nema dobrog tima…Prosto moraju svi da učestvuju kao jedno. Kao i u sportu, fudbaler koji sam „pika“ loptu, ne znači dobitak utakmice. Igrate svi za jednog, jedan za sve! – rekla je Olivera.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

