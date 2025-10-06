Olga Danilović eliminisana u prvom kolu turnira u Vuhanu!

Srpska teniserka Olga Danilović nije uspela da se plasira u drugo kolo WTA turnira u Vuhanu, pošto je danas u prvom kolu izgubila od Dankinje Klare Tauson 6:3, 7:5.

Meč je trajao jedan sat i 51 minut. Danilović je 42. teniserka sveta, dok se Tauson nalazi na 12. mestu WTA liste.

Danska teniserka će u drugom kolu igrati sa pobednicom meča između Hrvatice Antonije Ružić i Poljakinje Magde Linet.

Danilović će na turniru u Vuhanu nastupiti i u dubl konkurenciji. Ona će u paru sa Ukrajinkom Martom Kostjuk u prvom kolu igrati protiv Kineskinje Hanji Guo i Ruskinje Aleksandre Panove.

WTA turnir u Vuhanu se igra za nagradni fond od 3.564.963 dolara.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

