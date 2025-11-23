OGLASIO SE VUČIĆ Predsednik poručio samo jedno

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga.

U objavi, on je poručio sledeće:

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Александар Вучић (@avucic)

– Pokazali smo kako se bori za Srbiju i borićemo se još jače!

Prethodno, predsednik Vučić sastao se sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

Sastanak je održan u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike na Andrićevom vencu u Beogradu.

Predsednik Srbije se sa američkim kongresnima sastao u 10.30 časova.

Zajecaronline/Alo.rs/N.B.

