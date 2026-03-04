OGLASIO SE STANKOVIĆ: ”Crvena zvezda ne bira, ide na sve trofeje”

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković izjavio je danas da je njegov tim spreman za predstojeći duel četvrtfinala Kupa Srbije protiv Novog Pazara.

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 14.45 časova ekipi Novog Pazara u četvrtfinalu Kupa Srbije.

Stanković je istakao da je iza “crveno-belih” izuzetno naporan period.

“Po mom mišljenju su svi igrači junaci, jer izlazimo iz jednog ritma koji je ‘paklen’ već nekih mesec i nekoliko dana, gde smo igrali na svaka tri ili četiri dana. Mislim da su za mene svi igrači utakmice, svi koji su izašli na teren, koji su ušli i umorni i iscrpljeni i povređeni i mentalno i fizički. Mi nećemo nikada tražiti izgovore na tom polju. Gledaćemo da se oporavimo, da dođu svi u mogućnost da daju svoj maksimum. Sada da li će njihovih sto posto biti pravih ili će nekome biti dovoljno i 70 da bi napravio razliku, za sada smo uspeli sve da oporavimo sem Enema. Njega ćemo sačekati da odradi pregled danas i sutra ćemo odlučiti da li će igrati ili ne”, rekao je Stanković, preneo je zvanični sajt Zvezde.

On je istakao da je Kup Srbije prestižno takmičenje.

“Kako se dolazi do kraja tako postaje sve važnije i važnije. U početku su svi malo opušteniji, a posle kada dođe četvrtfinale, polufinale pa i finale mnogo je lep osećaj. Crvena zvezda ne bira, ide na sve trofeje. Novi Pazar, da li bismo ga sreli u četvrtfinalu, polufinalu ili finalu, jednostavno, ako želiš da osvojiš kup moraš sve da pobediš”, naveo je Stanković.

Trener Crvene zvezde je govorio i o kvalitetima ekipe iz Novog Pazara.

“Analiza kaže jedan dobar blok, igra jedan na jedan. Možda su bolji bez lopte nego sa loptom, iako i sa loptom naravno svi znaju da igraju. Imate pojedince koji mogu da reše situacije jedan na jedan, kao što je Camaj to pokazao protiv Vojvodine i pokazao koliko znači Novom Pazaru, jedno veliko pojačanje. Kao ekipa su dosta tvrdi i teško ih je probiti. To su pokazali i u prvom poluvremenu na prethodnom meču odigranom na našem stadionu, dok se mi nismo bolje namestili i snašli na terenu, gde smo posle toga i slomili njihov otpor. Očekujem isto tako jednog motivisanog protivnika. Igra se jedna utakmica, mi ćemo biti spremni na sve to”, istakao je Stanković.

On se osvrnuo i na značaj podrške navijača Crvene zvezde na narednom meču.

“Nadam se da će biti tako. Ne sumnjam u naše navijače, nikada i neću sumnjati. To su naši pa su naši, uvek će biti naši i zato ih obožavam. Znam da će uvek biti tu, a pogotovo što je teže njih će biti više”, rekao je Stanković.

Na pitanje šta bi poželeo navijačima Zvezde povodom 81. rođendana kluba, Stanković je odgovorio:

“Da samo nastave ovako. Bilo je i teških i lepih momenata, ali Crvena zvezda je Crvena zvezda. Crvena zvezda je iznad svih i ona nikada neće odustati. Mi smo svi tu prolazni. Koliko ćemo biti i ostati, pamtiće te po onome što si uradio, ali Crvena zvezda je jedan ozbiljan brend u celoj Srbiji. Ona će uvek ići i uvek će biti iznad svih i želim joj još mnogo godina da bude tu gde jeste”.

Stanković se na kraju zahvalio treneru Novog Pazara Nenadu Lalatoviću.

“Želeo bih da se zahvalim Lalatoviću na lepim rečima, pogotovo o mojoj deci. Želim mu sreću, radi dobar posao. Gde god je bio doneo je svoju energiju, motivaciju i znanje. Mi smo odrasli na Marakani zajedno od devete ili desete godine. Veliki pozdrav za njega i sve najbolje za njegovu porodicu”, zaključio je Stanković.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

