OGLASIO SE SAŠA MIRKOVIĆ PA UPUTIO REČI PODRŠKE TALENTOVANOM NURUDINU KOJI JE GLAVNI KRIVAC ZA LOGO MUZIČKOG KONCERTA EVROVIZIJE: „Velika podrška i samo napred!“

22.08.2025.
Nurudin Mašović dizajner koji je radio novi logo promotivnog muzičkog koncerta u Amsterdamu, jedne od više manifestacija u okviru Evrovizije, dao je ekskluzivni intervju za Hype televiziju. Ovaj talentovani dečko iz Sjenice koji trenutno živi i radi u Novom Pazaru, spomenuo je Sašu Mirkovića kao glavnog pokretača u svom radu.

– Saša Mirković je glavni krivac za pojavljivanje Evrovizije u Beogradu 2008. godine. A za mene je zapravo Evrovizija jedan od glavnih razloga zašto se ja bavim grafičkim dizajnom i nisam puno očekivao iskreno. Mislio sam da će to raditi neko ko je možda iz Holandije. Ali eto pošlo mi je za rukom zapravo – rekao je Nurudin.

A onda je odmah i usledila podrška kako je on naveo glavnog krivca, vlasnika Hype produkcije Saše Mirkovića koji je na svom TikTok nalogu podelio Nurudinom intervju uz jednu važnu poruku:

„Velika podrška i samo napred!“

