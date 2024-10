Oglasio se RHMZ – Stiže nagla promena vremena, evo i kada!

Oglasio se RHMZ – najavljena nagla promena vremena!

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se sa važnim saopštenjem za građane. Kako nam meteorolozi najavljuju, ubrzo stiže nagla promena vremena na teritoriji naše zemlje.

Iznad većeg dela Srbije do kraja dana će ostati malo do umereno oblačno i suvo, dok će na severu Vojvodine preovlađivati oblačno vreme, ponegde uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Pretežno sunčano vreme zadržaće se na jugu i istoku zemlјe. Tokom noći na severu i zapadu zemlјe nas očekuje dalјe povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom uz skretanje vetra na slab do umeren, severozapadni.

Od četvrtka nagla promena vremena!

U četvrtak (03.10.) u većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno. Na severozapadu Srbije hladnije, a samo će na jugu i jugoistoku zemlјe i dalјe biti dužih sunčanih intervala uz letnje dnevne temperature. U toku dana padavine će biti najčešće u Vojvodini, dok će u ostalim krajevima pojava slabe kiše biti lokalna i kratkotrajna. U toku noći očekuje se širenje padavinske zone na celu zemlјu i pojačanje intenziteta kiše i plјuskova. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama i u košavskom području povremeno jak južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od 6 do 15 °C, a najviša od 13 °C na severozapadu Vojvodine do 27 °C na jugoistoku Srbije.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA OBILNE PADAVINE

(za noć 03/04. i za 04.10.2024.)

Kiša koja će početi da pada u četvrtak kratkotrajno će se intenzivirati u toku noći na severu i zapadu Srbije. Više padavina (uklјučujući i plјuskove sa grmlјavinom) očekuje se u petak, naročito u oblasti od Kosova i Metohije preko Zapadnog Pomoravlјa i južne Šumadije dalјe prema istoku i jugoistoku zemlјe (uz prosečnu količinu od 20 do 40, a na Kosovu i Metohiji lokalno i preko 60 mm za 24 časa).

Za vikend i dalјe povremeno kratkotrajna kiša i lokalni plјuskovi. U subotu će još ponegde na jugu i jugoistoku biti praćeni grmlјavinom, ali se obilne padavine ne očekuju. Početkom naredne sedmice, u ponedelјak i utorak pretežno sunčano uz manji porast dnevnih temperatura.

Od srede (09.10.) novo prolazno naoblačenje s kišom.

ZaječarOnline/O.B.