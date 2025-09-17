OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ ZBOG FUDBALSKIH UTAKMICA!

GLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ ZBOG FUDBALSKIH UTAKMICA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tokiju da će se na nacionalnom stadionu koji se gradi u Beogradu igrati najvažnije i najveće utakmice fudbalske reprezentacije. Ali da se ni tada neće odustati od igranja na stadionima u manjim gradovima.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše navode opozicionog portala da je apsurdno da se u Beogradu gradi nacionalni stadion. Kada se utakmice fudbalske reprezentacije igraju po celoj Srbiji, kazao da mnoge zemlje igraju na drugim mestima svoje utakmice. I to da bi promovisale fudbal, da bi pokazale da se ne živi samo u jednom gradu.

„I to je naša politika“, rekao je Vučić i poručio da se za politiku živi na dan izbora, a da neki drugi ne žive za reprezentaciju, već žive za sebe i sopstveno iživljavanje.

Prema njegovim rečima, fudbalska reprezentacija Srbije trebalo je da igra i protiv Engleza u Leskovcu.

„Prvo, zbog toga što u Leskovcu navijaju za našu reprezentaciju, a ljudi koji ne dođu da navijaju za našu reprezentaciju, već da napadaju svoje političko rukovodstvo, umesto da bodre svoj nacionalni tim, to mogu da rade na svakom mestu. A da ne pričamo o tome da je mnogo veći razlog bio to što je i ćorav video da su Englezi deset puta brži od nas i da je trebalo da igraju na terenu koji je pet metara kraći, a to je teren u Leskovcu“, kazao je predsednik.

