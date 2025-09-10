OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ! „O meni možete svakakve laži da iznosite, ali nemojte državu da rušite“

Predsednik Aleksandar Vučić oglasio se na svom instagram nalogu pa poručio građanima:

– O meni možete svakakve laži da iznosite, sve ću da preživim i pobediću opet. Ali, nemojte da rušite svoju državu, samo Srbiju imamo – objavio je predsednik Vučić na drušvenoj mreži Intagram.

OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ!

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče da su predstavnici opozicije u Strazburu tražili uvođenje sankcija za svoju zemlju i svoj narod i istakao da to pokazuje veliki nedostatak njihovog moralnog kredibiliteta.

– Mislim da to govori o, pre svega, velikom nedostatku moralnog kredibiliteta. Pitali su me danas mnogi ljudi i prijatelji, pa šta si očekivao. Jer sam ih ja onako pitao ceo dan, zauzet sad kad sam završio te sastanke, kažem, je li moguće da su oni ovo stvarno radili? Je li moguće da su oni stvarno tražili sankcije protiv sopstvenog naroda, protiv nosilaca vlasti? Oni kažu, nije to narod. Jeste, to je narod – rekao je Vučić.

Zajecaronline/Hypetv.rs/alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!