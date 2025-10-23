Izdvajamo Politika Vesti

OGLASIO SE PREDSEDNIK SRBIJE: „Građani će večeras saznati odgovore na ova važna pitanja“

23.10.2025.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće gost u jednoj emisiji večeras u 21 čas, kako je najavljeno na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Vučića „buducnostsrbijeav“.

Energetika, ekonomija, izbori i globalna politika, kao i bezbednosna situacija posle napada ispred doma Narodne skupštine pitanja su na koja će odgovarati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Među temema večerašnjeg razgovora biće i pitanja u vezi sa sankcijama NIS-u i kakav će uticaj imati najavljene takse Evropske unije za smederevski čelik.

Može li privreda da raste brže bez spoljne i unutrašnje političke stabilnosti i zašto će vanredni parlamentarni izbori dogodine biti najvažniji u modernoj istoriji Srbije? Mogu li se evrointegracije ubrzati, zašto posle godinu dana i dalje nema razrešenja pada nadstrešnice u Novom Sadu? Kako predsednik vidi stanje države i nacije danas?

Na ova i ostala pitanja, od 21 čas odgovaraće predsednik Srbije.

