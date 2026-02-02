OGLASIO SE PIO FOND: Danas počinje prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći

Prijava penzionera za dodelu paketa solidarne pomoći preko Saveza penzionera Srbije (SAPENS) i Udruženja penzionera Srbije (UPS) “Nezavisnost”, počinje danas, 2. februara, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

SAPENS i UPS “Nezavisnost”su, preko svojih opštinskih udruženja i odbora korisnika penzija, objavili javni poziv za prijavu penzionera za ovaj vid društvenog standarda, a sredstva obezbeđuje Republički fond PIO.

Penzioneri mogu podneti prijave za ovu vrstu pomoći zaključno sa 25. februarom.

Preliminarne rang-liste biće objavljene na oglasnim tablama udruženja i odbora korisnika penzija 26. februara.

Osnovni kriterijum za dodelu paketa solidarne pomoći je visina penzije, odnosno da penzija ne prelazi najniži iznos penzije uvećan za 10 odsto, što iznosi 34.201,32 dinara.

Potrebno je da penzioneri, prilikom podnošenja prijave, ponesu poslednji penzijski ček (izveštaj iz banke), kao dokaz o visini penzije, a u slučaju da korisnik prima i penziju iz inostranstva (čiju visinu dokumentuje izvodom banke), iznosi penzija u zbiru ne mogu biti veći od 34.201,32 dinara.

Kako propisuje pravilnik o društvenom standardu korisnika penzija, udruženja i odbori korisnika penzija formirali su komisije sa zadatkom da objave poziv za dodelu solidarne pomoći, da primaju prijave, utvrđuju i overavaju rang-listu i objavljuju je na oglasnoj tabli udruženja i odbora korisnika.

OGLASIO SE PIO FOND

Kada je reč o rangiranju korisnika koji ispunjavaju uslove za korišćenje ovog vida društvenog standarda, prilikom utvrđivanja rang-liste za dodelu solidarne pomoći prednost imaju samohrani korisnici ili korisnici u višečlanom domaćinstvu kome je jedini izvor prihoda penzija (koja ne prelazi 34.201,32 dinara), a prioritet imaju i korisnici penzija stariji po godinama života.

Korisnici penzija imaju pravo prigovora na rang-listu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

Za odlučivanje po prigovorima na rang-listu, formira se drugostepena komisija sa dva člana SAPENS-a i jednim članom UPS “Nezavisnost”, koja će razmatrati uložene prigovore, a nakon toga se utvrđuju o objavljuju konačne rang-liste, 5. marta, a podela paketa može otpočeti već sutradan od dana objave konačnih rang-lista.

Pravilnik o društvenom standardu propisuje da se solidarna pomoć dodeljuje korisnicima penzija u vidu jednoobraznih, standardizovanih paketa (sa prehrambenim namirnicama i sredstvima za higijenu), putem sprovođenja jedinstvene nabavke, a poslovi sprovođenja ove nabavke poveravaju se Savezu penzionera Srbije.

SAPENS transparentno sprovodi nabavku i distribuciju paketa udruženjima i odborima korisnika penzija, koji dalje distribuiraju pakete do samih korisnika.

Zahvaljujući tome se dolazi do bolje cene pojedinačnih paketa i njihove standardizacije.

Ove godine su za pakete solidarne pomoći izdvojena sredstva u visini od 240 miliona dinara, dok je u 2025. godini za ove namene bilo utrošeno 180 miliona dinara.

Značajno veći iznos koji se izdvaja za ove namene omogućiće da ove godine pakete solidarne pomoći dobije znatno veći broj u odnosu na prethodne godine – 113.351 penzioner.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

